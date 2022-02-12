Üye Girişi
Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü - Son Dakika

Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü

12.02.2022 20:43
Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 saat 2 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 saat 2 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırmasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İki lider arasındaki telefon görüşmesi 1 saat 2 dakika sürerken, görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin artması nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personellere ülkeden ayrılma talimatı vermişti. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlenen basın toplantısında Rusya'nın, 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilme ihtimali olduğunu ifade etmişti.

(İHA)

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 20:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: Biden ve Putin'in Ukrayna görüşmesi 1 saat sürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement