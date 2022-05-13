Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin'de artan gerilimi görüştü - Son Dakika
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Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin'de artan gerilimi görüştü

13.05.2022 20:57
Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistin'de artan gerilimi görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Beyaz Saray'da bir araya gelerek Filistin'de son günlerde tırmanan gerilimi görüştü ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Beyaz Saray'da bir araya gelerek Filistin'de son günlerde tırmanan gerilimi görüştü ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Kral 2. Abdullah'ın bugün Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Biden'ın görüşmede ABD'nin Ürdün'e "sarsılmaz" desteğini yinelediğine işaret edilen açıklamada, "Liderler bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve İsrail ile Batı Şeria'daki şiddetin sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve söylemin yumuşatılması için acil mekanizma oluşturulması konusunu görüştü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözüme güçlü desteklerini dile getirdiği ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunun korunmasının önemine işaret ettiği belirtildi.

Biden'ın Kral 2. Abdullah'ın Kudüs'teki kutsal mekanların korunmasındaki öneminin altını çizdiği aktarılan açıklamada, liderlerin bölgedeki altyapı, enerji, su ve iklim yatırımlarının önemine işaret edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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