Biden ve Ürdün Kralı'ndan, Kudüs'teki saldırıların tekrarlanmaması vurgusu - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırıların tekrarlanmaması için koordinasyonun devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ile Biden telefonda görüştü.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve sağlam ilişkilerin ele alındığı görüşmede Kral 2. Abdullah, ABD'nin Ürdün'e çeşitli alanlarda sunduğu destek için teşekkür etti.

Bölgede ve dünyada barışın tesisi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Biden ve Abdullah, Kudüs'te yaşanan ve barış şansını yok eden ihlallerin tekrarlanmaması için her alanda koordinasyon ve çalışmaya devam etmenin önemini vurguladı.

Kral 2. Abdullah görüşmede, Filistin halkının iki devletli çözüm formülü temelinde meşru haklarını elde edeceği kapsamlı ve adil barışın tesisi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğine işaret etti.

Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne saygı duyulması çağrısı yapan Ürdün Kralı, ülkesinin, "Haşimi vesayeti" çatısı altında Kudüs'te Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsal mekanların korunması için elinden geleni yaptığını kaydetti.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mart 2013'te imzaladığı bir başka anlaşmayla Kudüs ve oradaki mukaddesatın korunması ve vesayeti hakkını da Ürdün Haşimi Krallığına vermişti.