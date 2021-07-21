Biden ve Zelenskiy 30 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelecek - Son Dakika

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 30 Ağustos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine yönelik tehditlerini ve enerji sorunlarını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 7 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ABD'ye davet etmişti. İkilinin görüşmesinin ardından bugün Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, ikilinin önümüzdeki ay bir araya geleceğini kaydetti. Psaki, iki liderin Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine yönelik tehditlerini ve enerji sorunlarını görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirterek, 30 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan Beyaz Saray toplantısının, Biden'ın Donbass ve Kırım bölgelerinde "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" ilan etmesine izin vereceğini ifade etti.

Ayrıca Sözcü Psaki, Başkan Biden ve Zelenskiy'nin uzun süredir ABD ve diğer Batılı ülkelerin odak noktası olan Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele çabalarını da görüşeceklerini belirtti.

(İHA)