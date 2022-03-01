Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika
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Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

01.03.2022 23:19
Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü, görüşmede Rusya'ya yaptırımlar ile Ukrayna'ya yönelik yardımların ele alındığı aktarıldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü, görüşmede Rusya'ya yaptırımlar ile Ukrayna'ya yönelik yardımların ele alındığı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, liderlerin ABD'nin Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya verdiği desteği ele aldığı aktarılarak, "Başkan Biden, devam eden güvenlik yardımı, ekonomik destek ve insani yardım teslimatları da dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya devam eden yardımlarının altını çizdi" denildi.

Açıklamada, liderlerin, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar ile Rusya'yı söz konusu saldırılardan sorumlu tutmak için yapılan çalışmaları ele aldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, "Liderler, Rusya'nın bugün Babi Yar Holokost Anıtı yakınındaki bombalaması da dahil olmak üzere Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine yönelik artan saldırıları tartıştı" denildi.

Biden ise görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın saldırganlığına karşı kendisini savunan Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve insani yardım dahil devam eden desteğimizi görüşmek üzere Başkan Zelenskiy ile konuştum. Rusya'yı sorumlu tutacağız ve yaptırımlarımızın zaten yıkıcı bir etkisi var" dedi.

(İHA)

Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

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Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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