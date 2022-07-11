Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı

11.07.2022 19:17
Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Biden, Kongrede 30 yıl aranın ardından onaylanan silah düzenlemesi yasası nedeniyle Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe katıldı.

Ülkede, küçük yaştaki insanların eline silah alarak toplu saldırılar düzenlemesine bir son verilmesi gerektiğini kaydeden Biden, "Silahlar ABD'deki bir numaralı çocuk katili. Silahların öldürdüğü çocuk sayısı trafik kazalarından ve kanserden fazla. Son 20 yıldır, silahlı saldırı sonucu ölen liseli çocukların sayısı, görevinin başında öldürülen polis ve askerlerden fazla." bilgisini verdi.

Biden, silah satışlarındaki sabıka sorgulamalarının buna göre genişletilmesi ve aile içi şiddet kaydı olan kişilere silah satılmaması gerektiğini kaydederek, sadece silahlarını güvenli bir yerde tutabilecek kişilere silah satılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan silahlı saldırılara artık bir son verilmesi gerektiğini, daha önce yürürlükte olan ve yarı otomatik silahları yasaklayan yasa döneminde silahlı saldırıların ciddi oranda azaldığını belirten Biden, "Ben yarı otomatik silahların tekrar yasaklanması konusunda kararlıyım." diye konuştu.

Biden'ın bu yorumu, kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesi yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Biden'a silahlı saldırı kurbanının babasından protesto

Beyaz Saray'daki etkinliğe 4 Temmuz günü silahlı saldırının yaşandığı Illinois Valisi J. B. Pritzker ve Highland Park Belediye Başkanı Gayle Brill Mittler ve silahlı saldırı kurbanı çocukların aileleri katıldı.

ABD'de 2018'de Florida'nın Parkland kentindeki bir okulda düzenlenen ve 17 öğrencinin yaşamını yitirdiği saldırıda oğlunu kaybeden Manuel Oliver ise Biden'ın konuşma yaptığı esnada bağırarak yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını savundu.

Protestonun ardından Biden konuşmasına kısa bir ara verirken, Oliver da güvenlik güçleri tarafından tören alanının dışına çıkarıldı.

YORUMLAR
500
Lapid, Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'a barış mesajı taşıyacağını söyledi Lapid, Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'a barış mesajı taşıyacağını söyledi Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 19:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Biden, yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement