- Biden: "100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır" - Son Dakika

- Biden: "100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır"

27.04.2021 22:32

- Biden: "100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır" ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyasında çarpıcı ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Bugün, 100 günden daha kısa bir süre içinde,...

- Biden: "100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de korona virüse (Covid-19) karşı aşılama kampanyasında çarpıcı ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Bugün, 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası, üçte ikisi artık tamamen aşılanmıştır" dedi.

Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülkede aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin Covid-19'a karşı aşılama kampanyasında çarpıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD'de yaşlı vatandaşlar arasında Covid-19 vakalarının ve ölümlerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Biden, "Ocak ayında göreve başladığımda, her hafta tam anlamıyla 10 binlerce yaşlı vatandaşımızı kaybediyorduk. Çok sevilen büyükanne ve büyükbabalar, anneler ve babalar, her topluluğun temellerinden her gün binlerce kişi hayatını kaybetti. O zaman göreve geldiğimde, yaşlıların yüzde 1'den azı tamamen aşılanmıştı. Bugün, 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası, üçte ikisi artık tamamen aşılanmıştır. ve yaşlılarımızın yüzde 80'inden fazlası en az bir doz aşı oldu. Bu çaba, ABD'li yaşlılar arasındaki ölümlerde yüzde 80'lik bir düşüşle sonuçlandı. Hastaneye kaldırılmada ise yüzde 70 düşüş" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yaşlılar arasında ırk ayrımı olmadan aşılamaların "esasen eşit" olduğuna dikkat çeken Biden, "Bu rakamlar, bu konuda da bir ilerlemenin işaretidir" dedi.

"Aşı olduysanız, daha fazla şey yapabilirsiniz"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişiler için yeni maske kararlarını duyurmasının ardından Başkan Biden, bir kez daha tüm uygun ABD vatandaşlarını Covid-19 aşısı olmaya teşvik etti. Biden, "Sonuç açık. Aşı olduysanız, hem dışarıda hem de kapalı alanda daha fazla şeyi, daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Bu nedenle, henüz aşı yaptırmamış olanlar için, özellikle daha gençseniz veya buna ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, bu aşı olmak için başka bir harika neden. Şimdi. Şimdi" ifadelerini kullandı. Biden, ne kadar çok ABD'li aşılanırsa, ABD'de hayatın bir o kadar "normale daha yakın" hale geldiğini belirterek, "Git ve aşıyı ol. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. ve tamamen aşı olduktan sonra, büyük kalabalıklardan uzak ve dışarıdayken maskesiz durabilirsiniz" dedi.

ABD'den, Hindistan'a Covid-19 yardımı

Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi ile temas halinde olduğunu ve Hindistan'a Covid-19 aşısı gönderme "niyetinin" olduğunu kaydeden Başkan Biden, "Hindistan ile ilgili olarak, Başbakan Modi ile uzun uzun konuştum. Remdesivir ve Covid-19 ile başa çıkabilen, bazı durumlarda önleyebilen ve iyileşmeye yardımcı olan diğer ilaçları sağlamak da dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğu bir dizi yardımı derhal gönderiyoruz. İkinci olarak, aşı üretmek için ihtiyaç duydukları makineler için gerekli olan asıl mekanik parçaları gönderiyoruz. ve aynı zamanda bu da yapılıyor. Ayrıca, yapma niyetinde olduğum Hindistan'a aşıları ne zaman gönderebileceğimizi tartıştık" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Biden, ABD'nin "en başta çıkmaza girdiğinde, Hindistan'ın kendilerine yardım ettiğini" de kaydetti.

Öte yandan CDC Direktörü Doktor Rochelle Walensky Beyaz Saray basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'de Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilerin, dışarıda tek başlarına veya aile üyeleriyle birlikte yürürken, koşarken veya bisiklete binerken maskelerini çıkarabileceklerini ifade etmişti. Tamamen aşılanmış kişilerin, birden fazla haneden arkadaşlarıyla birlikte açık hava restoranında yemek yerken maskesiz durabileceğini belirten Walensky, tamamen aşılanmış kişilerin kendileri gibi tamamen aşılanan aile üyeleri ve arkadaşlarıyla yaptığı küçük açık hava toplantılarında veya Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış ve aşılanmamış insanların bir arada bulunduğu yerlerde maskelerini çıkarabileceklerini kaydetmişti. Walensky, ev veya yurt gibi bir grup ortamında yaşayan veya çalışan tamamen aşılanmış ABD'lilerin, Covid-19'a yakalanan birinin yanında bulunması halinde, artık 14 gün boyunca başkalarından uzak durmasına gerek olmadığını ifade etmiş, fakat semptom göstermeseler dahi yine de test olmaları gerektiğini kaydetmişti.

- Biden: 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır
- Biden: 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır
- Biden: 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır
- Biden: 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Joe Biden, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Biden: '100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

21 yaşındaki üfürükçü, 21 yaşındaki üfürükçü, "Sende cin var" dediği aileyi 700 bin lira dolandırdı Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek
Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi         
23:13
Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler         
23:07
Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı         
22:42
Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti         
22:28
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi         
21:20
ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek         
20:45
Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı         
18:03
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi         
17:12
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 23:50:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Biden: "100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası tamamen aşılanmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement