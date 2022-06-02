Husiler Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun - Son Dakika
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Husiler Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun

02.06.2022 18:30
Husiler Yemen'de ateşkesin 2 ay daha uzatılmasından memnun

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkesin iki ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkesin iki ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan açıklamasında, Siyasi Konseyin, ateşkesin uzatılmasıyla sonuçlanan çağrılar ve bu yöndeki görüşmelerden memnun olduğunu belirtti.

Meşat, ateşkesin, Yemenlilerin sıkıntılarının azaltılması, yolların açılması, hava ve deniz trafiğinin sürmesi, ateşkes maddelerine gerçek anlamda bağlılık ve askeri ihlallerin sona ermesi yolunda gerçek bir açılım sağlanması için kabul edildiğini ifade etti.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Husiler Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Grunberg, bugün de ateşkesin sona ermesine saatler kala Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

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