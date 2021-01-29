Biden yönetimi, ABD'deki Suriyeli göçmenlerin "geçici koruma statüsünü" uzattı - Son Dakika

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, Suriyeli göçmenlerin "geçici koruma statüsünü" uzattı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ülke politikalarındaki değişim devam ediyor. ABD İç Güvenlik Bakan Vekili David Pekoske, göçmen yanlısı politikalar kapsamında ABD'de yaşayan 6 bin 700 Suriyeli göçmen için "geçici koruma statüsünü" önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar uzatılacağını duyurdu. Açıklamada, göçmenlerin kurumlara başvurarak yasal haklarının uzatılmasını isteyebilecekleri belirtildi. Bu kararla birlikte geçici koruma statüsüne sahip Suriyeliler, 1,5 yıl daha ülkede yasal olarak kalmaya devam edebilecek.

Biden ayrıca, Venezuela'dan gelen göçmenlere de ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle geçici koruma statüsü verilebileceğini söylemişti.

(İHA)