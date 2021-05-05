Biden yönetimi, Covid-19 aşıları için "fikri mülkiyet korumasından" feragat edilmesini destekliyor - Son Dakika

Biden yönetimi, Covid-19 aşıları için "fikri mülkiyet korumasından" feragat edilmesini destekliyor

05.05.2021 23:16
Biden yönetimi, Covid-19 aşıları için

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Başkan Joe Biden yönetiminin Covid-19 salgını ile etkili mücadele için Covid-19 aşılarının "fikri mülkiyet korumasından" feragat etmeyi desteklediğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Başkan Joe Biden yönetiminin Covid-19 salgını ile etkili mücadele için Covid-19 aşılarının "fikri mülkiyet korumasından" feragat etmeyi desteklediğini açıkladı.

Korona virüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, aşı üretimi ve dağıtımındaki soru işaretleri devam ediyor. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin Covid-19 salgını ile etkili mücadele için Covid-19 aşılarının "fikri mülkiyet korumasından" feragat etmeyi desteklediğini ifade etti.

Covid-19 salgının küresel bir sağlık krizi olduğunu ifade eden Tai, salgınla mücadelenin olağanüstü önlemler gerektirdiğine vurgu yaptı. Biden yönetiminin fikri mülkiyet korumasına güçlü bir şekilde inandığını belirterek, salgını sona erdirmek için ise Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat etmeyi desteklediğini açıkladı.

Tai, "Amerikan halkı için aşı tedarikimiz güvence altına alındıkça, Yönetim, aşı üretimini ve dağıtımını genişletmek için çabalarını artırmaya devam edecek. Ayrıca bu aşıları üretmek için gereken hammaddelerin artırılması için çalışacak" dedi.

Tai, Dünya Ticaret Örgütü'nü kast ederek, "Kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu müzakereler zaman alacaktır" dedi.

Dünya Ticaret Örgütü'nün Covid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyeti koruyan kuralları geçici olarak hafifletmek için görüşme yapması beklenirken, aşılar konusundan böyle bir feragatin, gelişmekte olan ülkelerde aşı üretimini artırmanın önündeki engelleri kaldırabileceği düşünülüyor.

Başkan Biden ise Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Dünya Ticaret Örgütü'nün aşılar hakkında fikri mülkiyet feragatnamesine destek vermeyi planladığını ve günün ilerleyen saatlerinde bunun hakkında açıklama yapacağını ifade etmişti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Joe Biden, Ticaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden yönetimi, Covid-19 aşıları için 'fikri mülkiyet korumasından' feragat edilmesini destekliyor - Son Dakika


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