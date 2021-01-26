Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak - Son Dakika

Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak

26.01.2021 19:58

ABD'de Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını açıkladı.

Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yarışında kaybettiğinin ilan edilmesi sonrasında büyük bir rahatlama yaşadı. (ABD), Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde kesilen Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu.

FİLİSTİN, TRUMP YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLERİNİ KESMİŞTİ

Filistinliler, sert bir şekilde reddettikleri barış planı kapsamında 2018 yılında ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Donald Trump yönetimiyle siyasi, ardından da güvenlik ilişkilerini kesmişti. Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmış ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını ilan etmişti.

Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak

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Son Dakika Dünya Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak - Son Dakika Dünya


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