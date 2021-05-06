Biden yönetimi, koronavirüs aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını destekledi

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, aşı üretimi ve dağıtımındaki soru işaretleri devam ediyor. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin koronavirüs salgını ile etkili mücadele için Kovid-19 aşılarının "fikri mülkiyet korumasından" feragat etmeyi desteklediğini ifade etti.

SALGINI SONA ERDİRMEK İÇİN YENİ ADIM

Koronavirüs salgının küresel bir sağlık krizi olduğunu ifade eden Tai, salgınla mücadelenin olağanüstü önlemler gerektirdiğine vurgu yaptı. Biden yönetiminin fikri mülkiyet korumasına güçlü bir şekilde inandığını belirterek, salgını sona erdirmek için ise Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat etmeyi desteklediğini açıkladı.

"MÜZAKERELER ZAMAN ALACAK"

Tai, "Amerikan halkı için aşı tedarikimiz güvence altına alındıkça, Yönetim, aşı üretimini ve dağıtımını genişletmek için çabalarını artırmaya devam edecek. Ayrıca bu aşıları üretmek için gereken hammaddelerin artırılması için çalışacak" dedi.

Tai, Dünya Ticaret Örgütü'nü kast ederek, "Kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu müzakereler zaman alacaktır" dedi.

AŞI ÜRETİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKABİLİR

Dünya Ticaret Örgütü'nün Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyeti koruyan kuralları geçici olarak hafifletmek için görüşme yapması beklenirken, aşılar konusundan böyle bir feragatin, gelişmekte olan ülkelerde aşı üretimini artırmanın önündeki engelleri kaldırabileceği düşünülüyor.

Başkan Biden ise Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Dünya Ticaret Örgütü'nün aşılar hakkında fikri mülkiyet feragatnamesine destek vermeyi planladığını ve günün ilerleyen saatlerinde bunun hakkında açıklama yapacağını ifade etmişti.

UĞUR ŞAHİN KARŞI ÇIKMIŞTI

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.