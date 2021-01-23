Biden yönetimi, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçirecek - Son Dakika

Biden yönetimi, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçirecek

23.01.2021 01:19
Biden yönetimi, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçirecek, System.String[]

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçireceklerini ve Taliban'ın taahhütlerinde durup durmadığını inceleyeceklerini bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçireceklerini ve Taliban'ın taahhütlerinde durup durmadığını inceleyeceklerini bildirdi.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve gelmesinin ardından, dış politika ekibinin de mesaisi başladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan cuma sabahı Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin ABD-Afganistan ortaklığına ve tüm Afgan halkı için barışa yönelik verdiği sözü tutacağını vurgulayan Sullivan, ABD'nin 2020 Şubat ayında Taliban ile yaptığı barış anlaşmasını gözden geçirerek, Taliban'ın terör gruplarıyla ilişkilerini kesme, Afganistan'da şiddeti azaltma, Afgan hükümeti ve diğer paydaşlarla anlamlı müzakereler yapıp yapmadığı konularını inceleyeceklerini aktardı.

Sullivan, ABD'nin arzusunun tüm Afgan liderlerin barış ve istikrara yönelik tarihi fırsatları değerlendirmesi olduğunun altını çizerek, Afgan kadınlar, kızlar, azınlık gruplar konusunda alınan yolu da korumak istediğini belirtti.

Ayrıca Sullivan, Afganistan için istikrarlı, egemen ve güvenli bir geleceğin desteklenmesi adına Afganistan hükümeti, NATO müttefikleri ve bölgesel ortakları ile iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden yönetimi, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ALS hastalığına yakalanan eski Karabüksporlu Shelton, hayatını kaybetti S&P Türkiye'nin kredi notunu 'B+' olarak teyit etti, görünümünü değiştirmedi Survivor'dan diskalifiye edilen Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan mesaj: Kocacığım çabuk gel Son Dakika: Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başladı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı ABD'nin ilk siyah Savunma Bakanı Austin yemin ederek göreve başladı         
00:39
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi İtalya Kupası maçında kural hatası yapan Roma'ya hükmen mağlubiyet cezası verildi         
00:03
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz         
23:26
Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm Reklam teklifi alan Aleyna Tilki gözünü yükseklere dikti: Tarkan ya da Ajda Pekkan oynarsa düşünürüm         
22:33
Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli Bakan Soylu'nun annesine küfreden şüpheli "Cumhurbaşkanı'na Hakaret"ten tutuklandı         
21:36
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı         
18:43
Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü Tokat'ta 10 kişide koronavirüsün mutasyona uğramış hali görüldü         
15:49
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 01:28:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden yönetimi, Şubat 2020'de imzalanan ABD-Taliban barış anlaşmasını gözden geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei