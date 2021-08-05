Biden yönetimi, Tayvan'a ilk silah satışını onayladı - Son Dakika

Söz konusu kararın "Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu" belirten Pekin 'i kızdırması bekleniyor.

Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen 40 yeni M109 kundağı motorlu obüs ile 1700 hassas güdüm kiti satacak.

Marmaris'teki evine alevlerin dayandığı Şahan Gökbakar'dan eşine duygusal sözler: Evimiz yanarsa hiç önemli değil

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