Biden yönetimi Yüksek Mahkemenin muhtemel kürtaj kararına karşı çıkar yol arayışında - Son Dakika
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Biden yönetimi Yüksek Mahkemenin muhtemel kürtaj kararına karşı çıkar yol arayışında

05.05.2022 18:08
Biden yönetimi Yüksek Mahkemenin muhtemel kürtaj kararına karşı çıkar yol arayışında

ABD'de Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması üzerine, Beyaz Saray "kürtaj hakkının korunmasına" yönelik çıkar yol arayışına girdi.

ABD'de Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması üzerine, Beyaz Saray "kürtaj hakkının korunmasına" yönelik çıkar yol arayışına girdi.

İlk olarak Politico haber sitesi tarafından basına sızdırılan ardından da Yüksek Mahkeme tarafından doğruluğu teyit edilen kürtaj hakkındaki karar taslağının ortaya çıkması ABD'de yeni tartışmaların fitilini ateşledi.

Ülkede muhafazakar kesim, kürtajın yasaklanmasının her eyaletin kendi kararına bırakılması gerektiğini savunurken liberal kanatta ise "Kürtaj insan hakkıdır." tezi savunulmaya başlandı.

Beyaz Saray ise Yüksek Mahkemenin karar taslağının resmiyet kazanması durumunda, kürtaj hakkının korunması için çıkar yol arayışına girdi.

Beyaz Saray'ın yapabilecekleri kısıtlı

Washington Post'a konuşan üst düzey yetkililer, Beyaz Saray'daki ekibin kürtajın yasak olduğu eyaletlerde yaşayan kişilerin kürtaj için farklı eyaletlere gidiş masraflarının sağlık sigortaları üzerinden karşılanması ihtimalinin konuşulduğunu ancak bunun fizibilitesini sağlamanın zor olduğunu aktardı.

Ayrıca Kongrenin kürtaj hakkını garanti alabileceğini aktaran yetkililer, Senatoda Cumhuriyetçi ve Demokratların 50-50 dengede durmasının bu kapıyı da büyük oranda kapattığını belirtti.

Öte yandan yetkililer, Beyaz Saray'da uzun süredir bu konunun konuşulduğunu ancak mahkeme kararının kesinleşmesi durumunda yapılabileceklerin oldukça kısıtlı olduğunu bildirdi.

Yüksek Mahkeme kürtaj hakkını koruyan yasayı kaldırmaya hazırlanıyor

Amerikan Politico haber sitesinin yayımladığı karar taslağında, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito'nun kaleme aldığı taslak görüşte, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Sızdırılan taslak görüşte, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu ve özellikle liberal kesim tepki çekti.

Başta ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere Demokratlar söz konusu taslağa sert şekilde tepki gösterirken Cumhuriyetçiler ise kürtajın ülke genelinde güvence altına alınması yerine her eyaletin kendisinin bu konuda karar vermesi gerektiğini savunuyor.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

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