Biden yönetiminden 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğunda geri adım - Son Dakika

ABD'de Joe Biden yönetimi, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunda, eyaletlerden gelen itirazlar üzerine geri adım attı.

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinden (OSHA) yapılan yazılı açıklamada, 100'den fazla çalışanı olan işletmelerin 4 Ocak 2002'ye kadar bütün çalışanlarına aşı yaptırma, aşı olmayanlara ise her hafta test yaptırma zorunluluğu askıya alındı.

Söz konusu adım, Biden yönetiminin aşı politikasına yaklaşık 17 eyalette açılan davalar ve bazı federal temyiz mahkemelerinin uygulamanın yürürlüğünü durdurma kararının ardından geldi.

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından Biden yönetimi, aşılar için son tarih olan 4 Aralık'ı 4 Ocak'a çekmişti ancak tepkiler devam etmişti.