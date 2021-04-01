Biden yönetiminden yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi - Son Dakika

Biden yönetiminden yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi

01.04.2021 01:03
Biden yönetiminden yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıkladı.

Biden, Pittsburgh ziyaretinde, ekonomi planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl milyonlarca Amerikalının işini kaybettiğini anımsatan Biden, yüzde 1'lik en zengin kesimin ise servetlerini 4 trilyon dolar artırdığına dikkati çekti.

Biden, ülke ekonomisinin aşağıdan yukarıya inşa edilme zamanı olduğunu belirterek "Bu ülkeyi Wall Street inşa etmedi. Bu ülkeyi orta sınıf inşa etti." dedi.

Altyapı paketine ilişkin Biden, "Gördüğümüz veya yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen, Amerika'da nesilde bir yapılabilecek bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

8 yıla yayılan bir paket

Ekonomi planının "Amerikan İstihdam Planı" ve "Amerikan Aileler Planı" olmak üzere iki kısımdan oluştuğuna işaret eden Biden, her ikisinin de ekonominin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Biden, "Amerikan İstihdam Planı" olarak adlandırdığı altyapı paketinin detaylarına değinerek ulaşım altyapısının, yolların, köprülerin ve havalimanlarının modernize edileceğini anlattı.

Pakette iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaların da yer alacağına işaret eden Biden, "Önerdiğim şey, Amerika'nın geleceğine yaklaşık 2 trilyon dolarlık tek seferlik bir sermaye yatırımı." diye konuştu.

Biden, paketin 8 yıla yayıldığını belirterek sağlanacak istihdam artışı ve ekonomik büyümenin işletmelerin uluslararası alanda daha fazla rekabet etmesine ve daha fazla gelir sağlamasına yardımcı olacağını anlattı.

Kurumlar vergisi yüzde 28'e çıkarılacak

Paketin finansmanı konusunda federal vergilerin artacağını söyleyen Biden, "Bu kimseyi cezalandırmakla ilgili değil. Milyonerlere ve milyarderlere karşı bir şeyim yok. Amerikan kapitalizmine inanıyorum." dedi.

Biden, kurumlar vergisinin yüzde 28'e çıkarılacağını kaydederek bundan şikayet edilmemesi gerektiğini, söz konusu vergi oranının hala İkinci Dünya Savaşı ile 2017 arasındaki döneme kıyasla düşük olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin Cumhuriyetçiler ile bir araya geleceğini ve onların fikirlerine açık olduğunu belirten Biden, söz konusu paketin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Altyapı paketinin detayları

Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi ile Kovid-19 salgınının ekonomide neden olduğu yaraların sarılması ve ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin ardından söz konusu altyapı paketinin Biden yönetiminin üzerinde çalıştığı ikinci büyük paket olduğu belirtiliyor.

Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan altyapı paketinde, yol ve köprülerin modernizasyonu, geniş bant internet erişiminin genişletilmesi, temiz enerji ve Ar-Ge çalışmalarının artırılması gibi yatırımlar yer alıyor.

Pakette, yol, köprü, otoyol, liman, havalimanı ve elektrikli araç sistemlerinin geliştirilmesi gibi projelere 621 milyar dolar, üretim, Ar-Ge ve mesleki eğitimi projelerine 580 milyar dolar, okul ve konutların inşası ile iyileştirilmesine yönelik projelere 300 milyar dolar, içme suyu altyapısı, geniş bant internet erişimi ve elektrik şebekelerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlara 300 milyar dolar ve yaşlılar ile engellilerin bakımına ise 400 milyar dolarlık kaynak ayrılıyor.

Paketin 8 yılda 2 trilyon dolara mal olması beklenirken, tartışma konusu olan finansmanın ise kurumlar vergisinin yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarılarak 15 yıldan fazla bir sürede sağlanacağı belirtiliyor.

Planın sağlık ve eğitim gibi hizmetlere odaklanan ikinci kısmının detaylarının ise nisan ayında açıklanması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Ekonomi, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden yönetiminden yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketi - Son Dakika Ekonomi


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