Biden yönetimine güvenmeyen eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile istihbarat paylaşımını kısıtladığı iddiası - Son Dakika

NEW Biden yönetimine güvenmeyen eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile istihbarat paylaşımını kısıtladığı iddia edildi.

New York Times gazetesinde, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Beyaz Saray'da bugün ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi, eski Başbakan Netanyahu'nun Washington ile istihbarat paylaşımını Biden yönetimine güvenmediği gerekçesiyle azalttığı yönünde haber yer aldı.

ABD ile İsrail arasında uzun yıllara dayanan istihbarat paylaşımı olduğuna işaret edilen haberde, bu durumun, Biden'ın İsrail'in karşı çıktığı İran nükleer anlaşmasına geri dönme kararının ardından değiştiği belirtildi.

Haberde eski Başbakan Netanyahu'nun geçen baharda ulusal güvenlik yetkililerine İran'da planlanan operasyonlar hakkında ABD ile paylaştıkları bilgileri azaltmaları talimatını verdiği öne sürüldü.

İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı konusunda ABD'yi sadece iki saat öncesinden bilgilendirdiği belirtilen haberde, ABD'nin bu operasyonu değerlendirmesi ya da İsrail'den saldırıyı durdurmasını istemesi için çok kısa bir süresinin olduğu ifade edildi.

Söz konusu istihbarat paylaşımı kısıtlamasına ilişkin New York Times'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD'nin İsrail'in bazı operasyonları hakkında bilgi sızdırması nedeniyle bu önlemleri aldıklarını belirtirken ABD'li yetkililer ise bilgi sızdırma iddialarını reddetti.