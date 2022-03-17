Biden yönetiminin Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü görevinden ayrılıyor - Son Dakika
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Biden yönetiminin Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü görevinden ayrılıyor

17.03.2022 16:37
Biden yönetiminin Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients'ın görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients'ın görevinden ayrılacağını duyurdu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Zients'ın görevinden ayrılacağını bildirerek "Jeff son 14 ayını Kovid-19 ile mücadele için yorulmadan çalışarak geçirdi. O bir hizmet adamı ve uzman bir yönetici. Onun tavsiyelerini özleyeceğim ve yaptığı hizmetler için kendisine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana Amerikan halkının normale dönmeye başladığına ve aşılanma oranının yüzde 80'e ulaştığına işaret eden Biden, "Ancak Kovid-19 ile mücadelemiz bitmekten çok daha uzak. Daha çok aşı ve destek dozu yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Biden, Zients'ın yerine, Brown Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Hindistan kökenli Ashish Jha'yı atayacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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