Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam - Son Dakika

Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam

04.02.2021 00:21
Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, önceki Başkan Donald Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine yeni yönetimin desteğinin tam olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, önceki Başkan Donald Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine yeni yönetimin desteğinin tam olduğunu söyledi.

Psaki, günlük basın brifinginde, son günlerde tartışma konusu olan "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Trump döneminde kurulan yeni kuvvet komutanlığının aynı şekilde muhafaza edilip destekleneceğini kaydeden Psaki, "Uzay Kuvvetlerinin kurulmasına yönelik kararı gözden geçiriyor değiliz. Yeni kuvvet, Biden yönetiminin tam desteğine sahiptir." yorumunu yaptı.

Psaki ayrıca, 21. yüzyılda ABD'nin uzayda olması gerektiği şekilde yer almasının partiler üstü bir konu olduğunu vurguladı ve Kongrenin de tam desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da bilinen 2020 savunma bütçesini onaylaması ile birlikte ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı aralık sonunda resmen kurulmuştu.

ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile bu komutanlıkların sayısı 6 olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Donald Trump, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir 75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi
PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı         
00:29
OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü         
23:12
Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı         
22:34
Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü         
22:01
Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti         
21:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü         
20:56
4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş         
17:07
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 01:09:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden yönetiminin Trump döneminde kurulan ABD Uzay Kuvvetlerine desteği tam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei