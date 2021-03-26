Biden, Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde "Doğu Akdeniz'de istikrar umduğunu" söyledi - Son Dakika
BBC

Biden, Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde "Doğu Akdeniz'de istikrar umduğunu" söyledi

26.03.2021 05:17
Biden, Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden, Miçotakis'e Yunanistan'ın kuruluşunun 200'üncü yıldönümü nedeniyle tebriklerini iletti ve iki ülke arasındaki "güçlü ikili ilişkilerin" daha da derinleştirilmesini istediğini söyledi.

Açıklamada, "Başkan, Doğu Akdeniz'de istikrar umudunu iletti. İki lider ayrıca enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar gibi ortak çıkarlarının olduğu konularda koordinasyon içerisinde hareket etme konusunda anlaştılar" denildi.

Yunan basını görüşmenin yarım saat sürdüğünü bildirdi.

Kathimerini gazetesi, Yunan hükümet kaynaklarının görüşmenin "çok iyi bir havada geçtiğini" aktardıklarını bildirdi.

Kathimerini, Biden'ın görüşmede Yunanistan'ın kritik bir NATO müttefiki ve Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması için önemli bir güç olduğunu söylediğini de belirtti.

Miçotakis, Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Biden'ı ilk kutlayan liderlerden biri olmuştu.

Miçotakis kutlama mesajında Biden'ı "Yunanistan'ın gerçek dostu" olarak nitelendirmiş ve başkanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin daha da güçleneceğinden emin olduğunu söylemişti.

Senatörlüğü döneminde Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen Biden da seçim kampanyası döneminde "Yunan asıllı Amerikalılar ve ABD-Yunanistan İlişkileriyle İlgili Vizyon" belgesini açıklamıştı.

Biden bu belgede, seçilmesi halinde Yunanistan ile ilişkileri güçlendireceğini ve " Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal eden ve Yunan hava sahasını ihlal etmek gibi NATO müttefiki olarak sahip olduğu taahhütleri bozan davranışlarını gündeme getireceğini" ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde 'Doğu Akdeniz'de istikrar umduğunu' söyledi - Son Dakika Dünya

BBC

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