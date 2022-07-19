Biden, yurt dışında tutuklu Amerikan vatandaşları ile ilgili yeni kararname imzaladı - Son Dakika
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Biden, yurt dışında tutuklu Amerikan vatandaşları ile ilgili yeni kararname imzaladı

19.07.2022 16:55
Biden, yurt dışında tutuklu Amerikan vatandaşları ile ilgili yeni kararname imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, yurt dışında tutuklu ya da rehin tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest kalmasına yönelik yeni bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yurt dışında tutuklu ya da rehin tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest kalmasına yönelik yeni bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün "Yurt Dışında Rehin Tutulan ya da Haksız Yere Tutuklanan Amerikan Vatandaşlarını ülkeye döndürme" başlıklı bir kararname imzaladı.

Söz konusu kararnamede Biden, ilgili bakanlıklar ve devlet kurumlarına, tutuklu ABD vatandaşlarının evlerine döndürülmesi için devlet içi ya da devlet dışı aktörlere ekonomik yaptırım ve vize kısıtlaması getirme yetkisi veriyor.

Ayrıca söz konusu kararname ile Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelere yönelik yayımladığı seyahat uyarılarına "D" harfini ekleyerek, bu ülkelerde ABD vatandaşlarının tutuklanma riskinin yüksek olduğuna işaret edecek.

Kararname, devlet kurumlarının tutuklu kişilerin aileleri ile bilgi ve istihbarat paylaşmasına da imkan tanıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, yurt dışında tutuklu Amerikan vatandaşları ile ilgili yeni kararname imzaladı - Son Dakika

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