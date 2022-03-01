Biden, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi - Son Dakika
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Biden, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi

01.03.2022 22:04
Biden, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Kiev'e desteğini yineledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Kiev'e desteğini yineledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Zelenskiy Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya kendisini Rus saldırılarına karşı savunması için verdiği desteğin süreceğini belirten Biden, Kiev'e son dönemde yapılan güvenlik yardımlarını, ekonomik destek ve insani yardımları anımsattı.

Rusya'nın yaptıklarının hesabını vermesi için "müttefik ve ortak" ülkelerle süren çalışmaları ele alan iki lider, Batı'nın uyguladığı yaptırımların daha şimdiden Rus ekonomisi üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret etti.

Rusya'nın son günlerde Ukrayna'da sivillerin yaşadığı alanlara yönelik saldırılarının arttığını kaydeden iki lider bugün Babi Yar Holokost Anıtı yakınlarına yapılan saldırıyı da görüştü.

Beyaz Saray, Biden ve Zelenkiy'nin telefon görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: AA

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