BİDER, "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek veriyor - Son Dakika

BİDER, "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek veriyor

27.11.2020 11:19
BİDER,

Global Bilişim Derneği (BİDER), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlenen "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek vermesi için diğer sivil toplum kuruluşlarına meydan okudu.

Global Bilişim Derneği (BİDER), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından küresel ölçekte düzenlenen "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek vermesi için diğer sivil toplum kuruluşlarına meydan okudu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin düzenlediği kampanya kapsamında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik siber şiddete "dur" diyecek 1 milyon kişi aranıyor.

Bu amaçla, Ateş Böcekleri internet sitesi olan "www.atesbocekleri.info"da kişi siber şiddetle ilgili testi çözmeye ve arkadaşlarına meydan okumaya (challenge) davet ediliyor. BİDER de kampanyayı destekleyerek, diğer sivil toplum kuruluşlarına destek için meydan okuyor.

İsteyenler, 10 Aralık'taki İnsan Hakları Günü'ne kadar sitede açık olacak interaktif testi çözerek siber şiddet hakkındaki bilgisini ölçebiliyor ve siber şiddetle ilgili mini kılavuzu kendi cihazına indirerek bilgi ve farkındalığını artırabiliyor. Test sonunda ise herkes arkadaşlarına meydan okuyarak testi çözmeye davet edebiliyor. Siteye yapılan her ziyaret, kampanyayı 1 milyon kişi hedefine yaklaştırıyor. Kampanya kapsamında interaktif teste verilen anonim yanıtlar, BM Kadın Biriminin ortakları ile geliştireceği, toplumsal cinsiyet temelli siber şiddetle mücadele planlarına veri sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİDER Başkanı Şenol Vatansever, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile beraber insanların internet ortamında ve özellikle sosyal medyada çok zaman geçirdiğini, evden çalışma ile beraber kadınlar, uzaktan eğitim ile kız çocuklarının çevrim içi platformları her zamankinden daha fazla kullandığını belirtti.

Vatansever, bu durumun doğal olarak siber zorbalık riskini de artırdığını kaydederek, "Bu nedenle kampanyaya BİDER olarak destek veriyoruz ve destek vermeleri için diğer sivil toplum kuruluşlarına meydan okuyoruz. BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Ateş Böcekleri sitesinde siber şiddetle ilgili testi çözen kişi sayısı 2 günde 100 bin kişiye yaklaştı. STK'larımızın destekleriyle bu sayının 1 milyon kişiyi fazlasıyla aşacağına ve toplumda önemli bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BİDER İkinci Başkanı Murat Keçeciler ise gelişen teknolojilerle fiziki ve psikolojik şiddete ek olarak artık sanal şiddetin de kendisini gösterdiğini belirtti.

Keçeciler, kadına karşı şiddetin önlenmesine dair mevzuat kapsamında siber zorbalık ve cinsel istismar vakalarının da değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda siber suçlarla mücadele birimleri ile kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin birimler arasında eş güdüm ve karşılıklı bilgi paylaşımı ve eylemsellik birliğinin kurgulanması önemlidir. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının eş güdüm sağlayan çalışmalarının mevcudiyeti umut vericidir." ifadesini kullandı.

BİDER Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Tufan da değişen ve gelişen teknoloji ile hayatı kolaylaştıran dijital yaşamın hem kurumsal hem de bireysel hayatın büyük bir kısmında yer aldığını belirtti.

Şiddetin dijital boyutu olan siber zorbalığın özelikle kadınlar ve genç kızları hedef alabildiğini aktaran Tufan, "Çeşitli sosyal mühendislik yöntemleri ile kişilerin özel bilgileri ele geçirilebilmektedir. Ele geçirilen bu bilgiler, rahatsız etmek ya da zarar vermek amacıyla kullanılabilmektedir. Tüm bu sebeplerle güvenli internet kullanımı için güvenlik zafiyeti barındıran sanal ortamlarda kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Birleşmiş Milletler, Bilişim, toplum, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİDER, '16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası'na destek veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak         
10:55
ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu?         
10:44
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı         
09:59
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor         
08:04
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:23:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİDER, "16 Günlük Aktivizm-Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"na destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei