Bidon İçerisinde Bebek Cesedi Bulan Çobanlar O Anları Anlattı

Bidon içerisinde bebek cesedi bulan çobanlar o anları anlattıBidonda bulunan bebeğin otopsi işlemleri devam ediyorBebeği bulan çobanlardan Ali İlkutlu:"İlk başta oyuncak bebek sandık, kapağı açınca çok korktuk""Böyle bir vicdansızlık olamaz"DENİZLİ - Denizli 'nin Sarayköy ilçesinde plastik bir bidon içerisinde bebek cesedi bulan çobanlar o anları anlattı. Bidon içindeki bebek cesedini ilk başta oyuncak bebek sanan çobanlar, kapağı açtıklarında yayılan kokudan gerçek bir bebek olduğunu fark ettiklerinde çok korktuklarını söyledi.Yakayurt Mahallesi'nde arıtma tesisi yakınında bulunan bir arazide koyun otlatan çobanlar bir bidon buldu. Bidonun içinde bebek cesedi olduğunu gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk belirlemelerde bebeğin göbeğinde klips bulunduğunu ve hastanede doğduğunu belirledi. Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen bebeğin cinsiyet tespiti yapılamadı.Bidonu bulan çobanlardan Ali İlkutlu (45), bidon içerisindeki bebek cesedini ilk başta oyuncak bebek sandıklarını fakat kapağını açınca korkunç manzarayla karşılaştıklarını kaydetti. Bebeğin gözlerinin ve diğer uzuvlarının belli olduğunu aktaran İlkutlu, tesadüf eseri buldukları cesedin yaklaşık 1 ay önce atıldığını tahmin ettiklerini belirtti."Baktık çocuğun gözleri falan her şeyi belliydi"İlkutlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada sabah evden koyunları otlatmak için meraya çıktıklarını ve koyunları otlatırken tesadüf olarak sarı bir bidona rastladıklarını dile getirerek, "Dikkatimizi çekti, Ayhan arkadaşım sarı bir bidon var gel bakalım dedi. Bidona baktığımızda bir cisim gördük, sanki oyuncak bebeğe benziyordu her şeyi vardı çocuğun. Oyuncak mı değil mi kararsız kaldık. Sonra baktık çocuğun gözleri falan her şeyi belliydi hemen muhtarı aradık, o da jandarmayı aradı. Jandarma geldi inceledi, gereken yapıldı. Kimin attığını görmedik, atanı mutlaka görürdük. Yeni bir olay değil en az 1 ay olmuş atılalı. Şimdiye kadar dikkatimizi çekmemişti. 5 kiloluk şeffaf bir bidonun içerisindeydi, ağzı kapalıydı. Ağzı kapalı olmasa köpeklerin falan dikkatini çekerdi, biz tesadüfen gördük" dedi."Böyle bir vicdansızlık olamaz"Yaklaşık 2 aydır bölgede koyun otlattıklarını aktaran 52 yaşındaki çoban Ayhan Enç ise, eldivenle bidonun ağzını açtığında bir koku geldiğini ve gerçek bir bebek cesedi olduğunu fark ettiğinde çok korktuğunu ifade ederek, "2 aydır burada koyun otlatıyoruz hiç böyle bir şey görmemiştik. Bidon dikkatimizi çekince geldik baktık. İleri gittim sonra geri gelip eldivenlerimi giydim bidonun ağzını açtım. Açtığımda bir koku hissettim. Tekrar bakınca çocuk olduğunu anladım. Ondan sonra muhtarı aradık, jandarma ve savcı geldi. Korku hissettim, böyle vicdansızlık olamaz. Bunu yapan ana babadır, başka kimse değildir. Yeni doğmuş bir çocuktu. Hastanede doğmuş bir çocuk, göbek mandalı bile vardı. Evladımın tırnağı kırılsa canım acıyor benim" diye konuştu. Plastik bidonun içerisinden çıkarılan bebek cesedinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.