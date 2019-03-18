Bidon İçerisinde Konteynere Atılan Kimyasal Madde Afad Ekiplerini Harekete Geçirdi
1 saat önce
Bidon içerisinde konteynere atılan kimyasal madde AFAD ekiplerini harekete geçirdi Maddeyle temas eden yabancı uyruklu bir kişi zehirlendiÇORUM - Çorum'da çöp konteynırına atılan bidon içerisinde kimyasal madde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirirken, maddeyle temas eden...
Bidon içerisinde konteynere atılan kimyasal madde AFAD
ekiplerini harekete geçirdi
Maddeyle temas eden yabancı uyruklu bir kişi zehirlendi
ÇORUM - Çorum
'da çöp konteynırına atılan bidon içerisinde kimyasal madde İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirirken, maddeyle temas eden yabancı uyruklu bir kişi zehirlendi.
Olay, Yeniyol mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, bir ilköğretim okulunun yakınında bulunan çöp konteynırını karıştıran İran
uyruklu olduğu öğrenilen R.A., çöpte buluğu bidonu açtıktan rahatsızlandı. Bunun üzerine sağlık görevlilerini arayan R.A. yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağşlık görevlileri ve polisin yanı sıra AFAD Müdürlüğü'nde görevli Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer ekibi sevk edildi.
Konteynırın bulunduğu alana emniyet şeridi çekerek güvenlik tedbiri alan KBRN ekipleri çöpte inceleme yaptı. KBRN ekipleri tarafından muhafaza altına alınan konteynır daha sonra Tıbbı Atık Toplama aracına konularak incelenmek üzere götürüldü. Bölgedeki diğer konteynırları da inceleyen ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Konteynırdaki bidonu açtıktan sonra etkilenen R.A'nın ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:10 Kaynak: İHA
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