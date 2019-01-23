Son Dakika Haberleri: Bidonda Bebek Cesedi Bulundu

Bidonda Bebek Cesedi Bulundu

57 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde plastik bir bidondan bebek cesedi bulundu.

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde plastik bir bidondan bebek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Yakayurt Mahallesi'nde arıtma tesisi yakınında bulunan bir arazide koyun otlatan çobanlar bir bidon buldu. Bidonun içinde bebek cesedi olduğunu gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları ilk belirlemelerde bebeğin göbeğinde klips bulunduğunu ve hastanede doğduğunu belirledi. Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen bebeğin cinsiyet tespiti yapılamadı. Plastik bidonun içerisinde çıkarılan bebeğin cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiği düşünülüyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

Sarayköy, Denizli, Plastik, Güncel
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