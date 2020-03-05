Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı - Son Dakika

Bursa'da jandarma ekipleri 45 kişilik ekiple havadan ve karadan uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan baskında bidon içerisinde 4 kilo esrar ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda İnegöl İlçesi Tahtaköprü mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan S.Ç ve Y.K isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen araziye 45 kişilik ekip drone ile baskın yaptı. Operasyonda uyuşturucu madde köpeği KAN'ın da desteğiyle yapılan arama neticesinde arazide bulunan müştemilatta sac levha altına gizlenmiş poşete sarılı 60 litrelik bidon içerisinde 4 bin 100 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. - BURSA