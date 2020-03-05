Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı - Son Dakika

Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı

6 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri 45 kişilik ekiple havadan ve karadan uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı, System.String[]

Bursa'da jandarma ekipleri 45 kişilik ekiple havadan ve karadan uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan baskında bidon içerisinde 4 kilo esrar ve otomatik av tüfeği ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda İnegöl İlçesi Tahtaköprü mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan S.Ç ve Y.K isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen araziye 45 kişilik ekip drone ile baskın yaptı. Operasyonda uyuşturucu madde köpeği KAN'ın da desteğiyle yapılan arama neticesinde arazide bulunan müştemilatta sac levha altına gizlenmiş poşete sarılı 60 litrelik bidon içerisinde 4 bin 100 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi
Cezaevinden yeni çıkan genç, ormanlık alanda tartıştığı yengesini vurdu Kahraman komandolar Suriye'ye uğurlandı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bidondan 4 kilo esrar ve tüfek çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]