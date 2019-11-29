Son Dakika Haberleri: Bidonla akaryakıt satışı yasaklandı
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Bidonla akaryakıt satışı yasaklandı

6 saat önce

Karabük Valiliği tarafından il genelinde bidon, şişe ve benzeri kaplarla akaryakıt satışı yasaklandı.

Bidonla akaryakıt satışı yasaklandı, System.String[]

Karabük Valiliği tarafından il genelinde bidon, şişe ve benzeri kaplarla akaryakıt satışı yasaklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, ülkenin terörle mücadelede çok hassas bir dönemden geçtiği belirtildi.


Terör örgütünün eylem sürecini artırmaya çalıştığı, huzur ortamını bozmak için özellikle provokatif nitelikli eylemlerde kullanılan molotof bombası yapmak ve muhtemel güvenlik zafiyeti oluşturmak için bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz ve benzeri yanıcı madde tedarik etmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Ancak mer'i mevzuat incelendiğinde akaryakıt istasyonlarında bidon, şişe ve benzeri kaplarla yanıcı maddelerin satışını engelleyici yasal bir düzenleme bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla açıkta akaryakıt satışına düzenleme getirilmesi amaçlanmıştır. Karabük il sınırları içinde zorunlu haller dışında akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satımı yasaklanmıştır. İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, açıktan zorunlu hallerde bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz ve benzeri yakıt satışı yapılmadan önce yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisi alınacak, fotokopinin arka yüzüne kendi el yazısıyla adres ve telefon bilgileri yazılacak, yakıtı alış sebebi de belirtilerek imzalanacak, ayrıca firma yetkilisinin erişebileceği, gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek ve firma yetkilisi tarafından akaryakıtın verilmesine müteakip ivedilikle bağlı bulunduğu polis merkezi amirliğine, Jandarma Karakol Komutanlığına fiziki olarak veya dijital ortamda bildirilecektir. Akaryakıt istasyonlarında açıktan yakıt alan kişilerin kimlik belgelerinin tutulduğu dosya ve klasörler bağlı bulunulan polis merkezi amiri, jandarma karakol komutanı tarafından gerekli görülen hallerde denetlenebilecektir." - KARABÜK

Karabük Valiliği, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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