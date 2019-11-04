Son Dakika Haberleri: BİDOS'un bu haftaki rotası Aksutekke-Güneykestane oldu
Son Dakika Yaşam BİDOS'un bu haftaki rotası Aksutekke-Güneykestane oldu

BİDOS'un bu haftaki rotası Aksutekke-Güneykestane oldu

6 saat önce

Bilecik'te faaliyet gösteren Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS), bu haftaki rotalarında Aksutekke-Güneykestane olurken, kartpostal manzara karşısında dernek üyeleri hayran kaldı.

BİDOS'un bu haftaki rotası Aksutekke-Güneykestane oldu, System.String[]

Bilecik'te faaliyet gösteren Bilecik Doğa Sporları Derneği (BİDOS), bu haftaki rotalarında Aksutekke-Güneykestane olurken, kartpostal manzara karşısında dernek üyeleri hayran kaldı.


Bilecik'te faaliyet gösteren BİDOS bu haftaki rotalarını 53 kişilik bir grupla Bilecik ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri sınırlarında kalan Aksutekke - Güneykestane köyler rotasındaki 12 kilometrelik parkur oldu. Her hafta pazar günleri doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, sonbaharın izini sürerek kartpostal tadında fotoğraflar yakaladı. Katılımcılar doğa yürüyüşü sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı doğa fotoğraflarıyla bölgeyi tanıtan turizm elçilerini aratmıyorlar.


"Gittiğimiz her bölge bize en güzel manzaralarıyla kucak açıyor"


Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren BİDOS üyesi Gamze Bakıcıoğlu, her hafta Bilecik'in farklı bir güzelliği ile karşılaştıklarını anlatarak, "BİDOS yürüyüşleri pazar günümüzün vazgeçilmez faaliyetleri arasına girdi. Doğada nasıl öğrenilir, nasıl keyif alınır yaşayarak öğreniyoruz. Gittiğimiz her bölge bize en güzel manzaralarıyla kucak açıyor. Bence her faaliyet bir terapi etkisi yapıyor. Biz Bilecikliyiz ama Bilecik'i tanımıyormuşum. Doğa yürüyüşlerine katılınca Bilecik'in güzelliklerini öğrenmeye başladım. BİDOS' un başka bir etkisi daha var. Ekip o kadar sinerjik ve profesyonel ki, rota zor dahi olsa rotayı tamamlayacağınıza inanmasanız bile ekibin içinde kendinize inancınız geliyor ve rotayı tamamlıyorsunuz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, İnegöl, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
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