CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nda Konuşan Ali Sait Yılkın: "Yurt Dışında Yaşayan İnsanların Oy Kullanmasında Sosyopsikolojik Yaklaşımlar Etkili"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Bielefeld Üniversitesi araştırma görevlisi Ali Sait Yılkın, CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nda, "Ben kendi araştırmamda şunu iddia ediyorum. Diyorum ki yurt dışında yaşayan insanların oy kullanma davranışının birinci yanı sosyolojik yaklaşım ve sosyopsikolojik yaklaşımlar olabilir" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla bugün başladı.

Almanya'daki Bielefeld Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ali Sait Yılkın, çalıştayda "Almanya'da Doğup Büyümüş 18-30 Yaş Arası Gençlerin Türkiye Seçimlerine Katılımı" konulu bir sunum yaptı. Yılkın, şunları söyledi:

"1973'TEKİ CHP BİLDİRGESİ MUAZZAM: 2002, 2018 saha araştırma notları, seçmen davranışını açıklamaya yönelik yaklaşımlar, parti tehditleri, benim doktora tezimin ana konusu. Ben, bu araştırmama 2007'de başladım. Acaba ilk ne zaman bir parti yurt dışındaki seçmenlerle ilgilenmeye başladı diye merak ettim. Yani onların seçimlere katılımıyla ilgili 70'ten itibaren partilerin seçim bilgilerine baktım. Bunlardan hepsi değerli. 1973, CHP'nin bildirgesi; 'Yurt dışındaki seçmenlerin oy hakkı tanınacaktır' diye. Muazzam, ismi de çok güzel; Akgünler. Yurt dışında yaşayan insanlarla ilgili YSK'nın 62 tane değişikliği var. Bunlardan bazıları çok basit, bazıları çok büyük. Bana göre yapılan değişikliklerden üç tanesi çok önemli.

MHP'NİN OYLARI ERDOĞAN'A GİTMİŞ: 2018'de Almanya'daki seçim sonuçlarına baktığımız zaman, oy kullanan seçmen sayısı 600 bin civarı. AKP'nin aldığı oy sayısı 363 bin. Burada partilere dağılımı görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın aldığı oy sayısı 422 bin, Muharrem İnce'nin aldığı 142 bin. Burada ilginç detaylar var. Dikkat ederseniz partinin aldığı oy 362 bin. MHP'nin oyuna dikkat ederseniz 54 bin. O oy, direkt Erdoğan'a gitmiş. Yani partinin adayına gitmiş. Şimdi tabii biz sonuçlara baktık. Yani Almanya'da yaşa baktığımız zaman şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. 18-29 yaş arasında olan seçmen sayısı 356 bin. 30-39 yaş arasında olanlar 280 bin gibi. Benim araştırmama konu olan insan sayısı yaklaşık 600 bin.

20'Sİ AKP'Lİ, 15'İ CHP'Lİ: Almanya'nın kuzey bölgesine geçmek istiyorum. Şimdi saha açılması dedim ya ben bu araştırmaya 2007 yılında başladım. Sonra bir lisans tezi, ondan sonra master, şu anda savunma aşamasında doktoram. Saha araştırmamı 2018-2019'da, 11 ayda yaptım. Görüşmecilerimi tamamen rastgele yöntemlerle seçtim. Gidiyoruz, mesela CHP'nin Berlin Birlik Başkanı'nı buluyoruz. Diyoruz ki 'Biz Türkiye'den geldik, saha araştırması yapacağız'. Ondan sonra o bizi belli insanlara gönderiyor. Çünkü kendi de arıyor, diyor ki 'Türkiye'den birisi geldi, görüşme yapmak istiyor'. Tercih edilen partilere baktığımız zaman 20 tanesi AKP, 15 tanesi CHP, 15 tane HDP, 7 tane İYİ Parti, 3 tane Saadet Partisi, bir tane de Vatan Partisi.

SOSYOPSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR OY KULLANMA DAVRANIŞINDA ETKİLİ: Şöyle bir sıkıntı var. Sizlerin, yani partilerin yurt dışında propaganda yapması yasak. Şimdi orada bir curcuna dönüyor. Ben de kendi araştırmamda şunu iddia ediyorum. Diyorum ki yurt dışında yaşayan insanların oy kullanma davranışının birinci yanı sosyolojik yaklaşım ve sosyopsikolojik yaklaşımlar olabilir. Şimdi genel tabloya baktığımız zaman, sandığa gitme veya gitmeme nedenlerine şöyle bakılıyor. Vatandaşlık durumu oy kullanmada en önemli faktör. Çünkü bir kişi vatandaş değilse zaten oy kullanamıyor."