Bien, Amerika'da yeni ürünlerini tanıttı

Bien, en büyük hedef pazarlarından biri olarak gördüğü Amerika'daki konumunu güçlendirmek amacıyla bu yıl da Coverings Fuarı 20212e katıldı.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, Amerika'da 30 yıldan fazla bir süredir düzenlenen ve seramik sektörünün en önemli platformlarından biri olan Coverings Fuarı, bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında Florida Orlando'da gerçekleşti.

Bien, karo seramik alanında önemi her geçen yıl artan Coverings 2021'de büyük ebatlı ürünleri ve ABD pazarına yönelik koleksiyonları ile büyük ilgi gördü.

Farklı ülkelerden birçok katılımcının yer aldığı fuarda, seramik ve karolardaki en son trendler, renkler ve ebatlar tanıtıldı. Bien de bu vesileyle fuarda özel koleksiyonlardan oluşan inovatif ürünlerini ön plana çıkarttı.

Büyük ilgi gören standında ürünlerini tanıtan Bien, 120x180cm oversize olarak adlandırdığı seramiklerini ve aynı zamanda bu yıla damgasını vuran bookmatch tasarımlardan oluşan büyük seramiklerini tanıttı. 60x120cm ebatlı koleksiyonlardan Hypnos ve Joja da ilgi gördü. Duvar karolarında ise 40×120cm ve 30x90cm ebadındaki serileri ön plana çıktı. Büyük ebatların yanı sıra pazarda çok tercih edilen farklı ebatlar ve tasarımlar da, sektör profesyonelleri ve nihai tüketicinin beğenisine sunuldu. Özellikle ahşap görünümlü seramiklere olan ilgi büyüktü.