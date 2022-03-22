Bien, ileri teknolojik ürünleriyle yüzde 60'a yakın su tasarrufu sağlıyor - Son Dakika
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Bien, ileri teknolojik ürünleriyle yüzde 60'a yakın su tasarrufu sağlıyor

22.03.2022 10:50
Bien, ileri teknolojik ürünleriyle yüzde 60'a yakın su tasarrufu sağlıyor

Bien'in fotoselli bataryaları, hijyen dostu olmasının yanı sıra yüzde 60'a yakın su tasarrufu sunuyor.

Bien'in fotoselli bataryaları, hijyen dostu olmasının yanı sıra yüzde 60'a yakın su tasarrufu sunuyor.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, Bien, Birleşmiş Milletler tarafından temiz ve güvenli suya erişmek ve küresel su kriziyle mücadele etmek amacıyla ilan edilen Dünya Su Günü'nde farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Tüm dünyada sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan temiz su kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalara Bien de fotoselli bataryalarıyla destek veriyor.

Islak zeminlere yönelik AR-GE çalışmaları gerçekleştiren ve yüksek teknolojili ürünler geliştirip tasarlayan Bien'in "Sensör Flow Sistemleri" içinde yer alan fotoselli ürünler, hijyeni en üst seviyede tutarken sudan da yüzde 60'a yakın tasarruf etme imkanı sağlıyor.

Suyun ihtiyaç doğrultusunda akmasını sağlayan Sensör Flow Sistemleri'nin içinde, fotoselli lavabo bataryası, fotoselli ankastre lavabo bataryası, fotoselli lavabo musluğu ve fotoselli pisuar musluğu yer alıyor.

Restoranlardan havalimanlarına, otellerden hastanelere, AVM'lerden toplu kullanıma açık tuvaletlere kadar pek çok alanda tercih edilen fotoselli bataryalar, sürdürülebilir bir gelecek için su kaynaklarını korumaya yardımcı oluyor.

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Birleşmiş Milletler, Dünya Su Günü, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bien, ileri teknolojik ürünleriyle yüzde 60'a yakın su tasarrufu sağlıyor - Son Dakika


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