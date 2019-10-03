Son Dakika Haberleri: BİEYDER'den AFAD Müdürlüğü'ne ziyaret
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BİEYDER'den AFAD Müdürlüğü'ne ziyaret

50 dakika önce

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan ve ekibi, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

BİEYDER'den AFAD Müdürlüğü'ne ziyaret, System.String[]

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan ve ekibi, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.


Ziyarette afet ve acil durumlarda engelli vatandaşların daha hazırlıklı olmaları için yapılabilecek eğitim faaliyetleri hakkında görüşüldü. Yapmış oldukları ziyaretten dolayı İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğine (BİEYDER) teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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