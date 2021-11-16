BİFA Vakfından öğrenciler kırtasiye yardımı - Son Dakika

Karaman'da BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da BİFA Vakfının eğitime desteğinin devam ettiğini belirtti.

Vakfın bu yıl öğrencilere 300 bin liralık kırtasiye malzemesi yardımında bulunduğunu ifade eden Çalışkan, "BİFA Vakfına destekleri için eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bu bilinçle, şehrimizin ekonomisi kadar geleceğine destek veren hayırsever işadamlarımıza ilimiz öğrencileri adına şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

BİFA Vakfı tarafından okullarda kullanılmak üzere hediye edilen kırtasiye çekleri, okul idarecilerine verildi.