BİFA Vakfından, öğrencilere ramazan yardımı - Son Dakika
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BİFA Vakfından, öğrencilere ramazan yardımı

21.04.2022 16:27
BİFA Vakfından, öğrencilere ramazan yardımı

Karaman'daki BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, Karaman'da öğrenim gören öğrencilere ramazan yardımında bulundu.

Karaman'daki BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı, Karaman'da öğrenim gören öğrencilere ramazan yardımında bulundu.

İl Millİ Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yaptığı açıklamada, BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı'nın vakfın her zaman öğrencilerin yanında olduğunu söyledi.

Eğitime yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade ederek, "BİFA Babaoğlu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı her dönem öğrencilerimize sağladığı yardımlarla eğitimdeki en büyük destekçilerimizden biri olmuştur. Ramazan münasebetiyle BİFA Vakfı tarafından Karaman'da öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere bin 160 adet alışveriş çeki okul idarecilerimize teslim edildi. Bu vesileyle eğitime destek veren tüm hayırsever kişi, kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyorum."

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Mehmet Çalışkan, Karaman, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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