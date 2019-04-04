Bifo, Soprano Corinne Winters'a Eşlik Edecek
1 saat önce
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Türkiye'deki ilk konserini verecek olan soprano Corinne Winters'a eşlik edecek.
Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası (BİFO), Türkiye
'deki ilk konserini verecek olan soprano Corinne Winters'a eşlik edecek.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 11 Nisan'da gerçekleştirilecek konserde, BİFO'yu "süpernova orkestra şefi" olarak bilinen Ryan McAdams yönetecek.
Konser öncesinde ise Dolmabahçe
Salonu'nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:22 Kaynak: AA
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