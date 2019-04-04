Son Dakika Haberleri: Bifo, Soprano Corinne Winters'a Eşlik Edecek

Bifo, Soprano Corinne Winters'a Eşlik Edecek

1 saat önce

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Türkiye'deki ilk konserini verecek olan soprano Corinne Winters'a eşlik edecek.

Bifo, Soprano Corinne Winters'a Eşlik Edecek, System.String[]
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Türkiye'deki ilk konserini verecek olan soprano Corinne Winters'a eşlik edecek.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 11 Nisan'da gerçekleştirilecek konserde, BİFO'yu "süpernova orkestra şefi" olarak bilinen Ryan McAdams yönetecek.

Konser öncesinde ise Dolmabahçe Salonu'nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile konser üzerine bir söyleşi yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:22 Kaynak: AA

Türkiye, Borusan Holding, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un Bazı İlçelerine Ekrem İmamoğlu'nun "Teşekkürler İstanbul" Yazılı Afişleri Asıldı Ekrem İmamoğlu: 18-20 Bin Arasındaki Fark Korunarak Süreç Tamamlanacak Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur UEFA Yetkilileri, Vodafone Park'ı İnceledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:41:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bifo, Soprano Corinne Winters'a Eşlik Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]