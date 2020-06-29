Bifouma, Çin yolcusu - Son Dakika

Bifouma, Çin yolcusu

Yeni Malatyaspor Kulübü, kanat oyuncusu Thievy Bifouma'nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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