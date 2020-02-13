Son Dakika › Dünya › Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir - Son Dakika Dünya
Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir
6 saat önce
Halihazırda tamiri için ayrılan ‘dev’ bütçeyle tartışma yaratan Londra'nın sembollerinden Bİg Ben saat kulesi için ayrılan tamir maliyeti arttı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın sembollerinden ünlü saat kulesi Big Ben'in tamiri için 'parlamentoda yapılan hesap kulede uymadı'. Saat kulesinin onarımı için tahmin edilenden daha fazla para gerekiyor.
İngiltere parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, halihazırda tamir için ayrılan 'dev' bütçeyle tartışma yaratan saat kulesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma hasarın düşünülenden daha fazla olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Parlamento ayrıca taş yapıdaki yoğun kirlilik ve asbest içeriğinin bulunmasının ardından tamir için gereken meblağın milyonlarca sterlin arttığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:15
Son Dakika Dalaman'a gelen uçakta kapıyı açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan mahkumun kafasını klozetin içine koyup sifonu çektiler Kuzey Kore'de koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan bakanlık yetkilisi idam edildi