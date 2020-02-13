Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir - Son Dakika Dünya

Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir

6 saat önce

Halihazırda tamiri için ayrılan ‘dev’ bütçeyle tartışma yaratan Londra'nın sembollerinden Bİg Ben saat kulesi için ayrılan tamir maliyeti arttı.

Big Ben için 'meclisteki hesap kulede tutmadı': Onarımı 80 milyon sterlini bulabilir, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın sembollerinden ünlü saat kulesi Big Ben'in tamiri için 'parlamentoda yapılan hesap kulede uymadı'. Saat kulesinin onarımı için tahmin edilenden daha fazla para gerekiyor.


İngiltere parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, halihazırda tamir için ayrılan 'dev' bütçeyle tartışma yaratan saat kulesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma hasarın düşünülenden daha fazla olduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Parlamento ayrıca taş yapıdaki yoğun kirlilik ve asbest içeriğinin bulunmasının ardından tamir için gereken meblağın milyonlarca sterlin arttığını duyurdu.

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İngiltere, Big Ben, Londra, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:15 
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