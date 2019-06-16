Son Dakika Haberleri: Big Boyz Festivali'nde yaşanan kazayla ilgili organizasyon şirketinden açıklama
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Big Boyz Festivali'nde yaşanan kazayla ilgili organizasyon şirketinden açıklama

25 dakika önce

Big Boyz Festivali'nde yaşanan kazayla ilgili açıklama yapan organizasyon şirketi, festivalin iptal edildiğini ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Big Boyz Festivali'nde yaşanan kazayla ilgili organizasyon şirketinden açıklama, System.String[]
Big Boyz Festivali'nde yaşanan kazayla ilgili açıklama yapan organizasyon şirketi, festivalin iptal edildiğini ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Eyüpsultan Kemerburgaz'da düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına dalmış ve kazada 6 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kazayla ilgili Alice Organizasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kemer Country Club'da gerçekleştirilen Big Boyz Festival alanında yaşanan kaza ile ilgili bilgileri kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek amacıyla paylaşıyoruz. 16 Haziran 2019 tarihinde festival alanındaki katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracındaki henüz tespit edilemeyen sebeplerden dolayı bir kaza yaşanmıştır. Can kaybı yaşanmayan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza alanda bulunan sağlık görevlileri anında ilk müdahaleyi yapmışlardır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Yaşanan kazada yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanmıştır. Kazanın ardından festival iptal edilmiştir. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
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