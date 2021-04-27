BIG FunSpark ULTI turnuvasında şampiyon oldu!

Almanya merkezli espor organizasyonu BIG FunSpark ULTI 2020 Avrupa turnuvasında şampiyon oldu!
Temsilcimiz XANTARES'in de bulunduğu BIG, turnuvanın final maçında Extra Salt ekibini 3-2 yenerek büyük ödülün sahibi oldu. BIG maça 2-0 geride başlamasına rağmen stabil oyunuyla 3-2 kazanmayı başardı. Organizasyon böylece kasasına 150.000 Dolar ekledi. Extra Salt ise ikincilik ödülü olan 50.000 Dolar kazandı. Geri kalan sıralama ve ödül paylaşımı ise şu şekilde:
Turnuvanın MVP'si ise Extra Salt takımından Justin 'FaNg' Coakley oldu.
BIG final maçına gelene kadar ise sırasıyla şu maçları oynadı:
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