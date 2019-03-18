Son Dakika Haberleri: Bıg Partisi Avrupa Parlamentosu'nda Aday

Bıg Partisi Avrupa Parlamentosu'nda Aday

29 dakika önce

DUISBURG'DA gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında dört haftada BIG Partisi için 5 bin 295 imza toplandığı ve AP seçimlerine katılma hakkı kazandığı söylendi.

Bıg Partisi Avrupa Parlamentosu'nda Aday, System.String[]
DUISBURG'DA gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında dört haftada BIG Partisi için 5 bin 295 imza toplandığı ve AP seçimlerine katılma hakkı kazandığı söylendi. BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, göçmen kökenlilere 26 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısında bulundu. Saraykapı restoranında düzenlenen toplantıda adaylar tanıtılırken en çok imza toplayanlar ödüllendirildi.

'35. SEÇİMİMİZ OLACAK'

Toplantıda Almanca konuşma yapan Haluk Yıldız, Yeni Zelanda saldırısında 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşete de geniş yer ayırdı. Haluk Yıldız; "Federal Seçim Merkezi tarafından AP seçimlerine katılabileciğimiz bildirildi. Yerel düzeyde, Federal Parlamento ve AP seçimlerine katılabilmek için bazı şartları yerine getirmiş durumundaydık. Birçok seçime katıldık. AP seçimleri bizim 35. seçimimiz olacak. 13 farklı kültür ve ülkelerden gelen adaylarımızla AP seçimlerinde mücadele edeceğiz. 1.5 milyon Türkiye kökenli seçmen oy kullanma hakkına sahip. Malesef sadece üçte biri sandığa gidiyor. AP'ye seçilebilmek için yaklaşık 180 bine yakın seçmene ihtiyacımız var. Sandığa gitmek hepimizin görevi" dedi.

'BERLİN'DE MİTİNG DÜZENLEYECEĞİZ'

Berlin de büyük bir miting düzenleyeceklerini söyleyen Yıldız, "Müslümanlara bir saldırı yapıldı. Müslümanların meşru sesi olan BIG Partisi var ortada. Ses getirebilmek için iki hafta içinde Berlin'de miting yapmayı düşünüyoruz. STK'ları, camilerimizi diğer partileri bu mitinge davet edeceğiz. Toplumun üzerindeki korkuyu alıp, gelecek adına ümit olmalıyız. Burada camilerimiz kadar kiliselerede önemli görevler düşüyor" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:25 

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