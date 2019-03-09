Son Dakika Haberleri: Biga Add Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Biga Add Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

11 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Biga Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) huzurevine giderek, yaşlıları ziyaret etti.

Biga Add Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Biga Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) huzurevine giderek, yaşlıları ziyaret etti.

Huzurevi Müdüresi Aysun Sansak ve yaşlılara karanfil ve fular hediye eden yönetim kurulu üyeleri bir süre yaşlılar ile sohbet etti. Ziyaret sonunda açıklama yapan Öztürk, dernek olarak belirli periyotlarda huzurevini ziyaret ettiklerini belirterek "Her yaşayan insanın yaşadığı zaman içerisinde yaşlanacağını unutmamalı diyerek yaşlılarımıza sahip çıkalım" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:06 Kaynak: İHA

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