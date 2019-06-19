Son Dakika Haberleri: "Biga Alışveriş ve Kültür Festivali" 21 Haziran'da başlayacak
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"Biga Alışveriş ve Kültür Festivali" 21 Haziran'da başlayacak

1 saat önce

Biga Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek "Biga Alışveriş ve Kültür Festivali", 21-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Biga Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek "Biga Alışveriş ve Kültür Festivali", 21-23 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, etkinliğin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festival programına ilişkin bilgi verdi.
Festivalin çok güzel ve keyifli olacağına inandıklarını belirten Erdoğan, "Tüm Bigalı hemşehrilerimizi dolu dolu geçecek ve birbirinden renkli görüntülere sahne olacak festivalimize bekliyoruz. 21 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Kapalı Pazar Yerimizde coşkulu bir açılış gerçekleştireceğiz. Bu coşkuya ortak olmak için değerli halkımızı açılışımıza, bu tarihi ana gönülden davet ediyorum." dedi.
Toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanları katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:41 Kaynak: AA
Biga, Güncel
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