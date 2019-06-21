Son Dakika Haberleri: Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başladı
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Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başladı

1 saat önce

Biga Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali törenle açıldı.

Biga Alışveriş ve Kültür Festivali başladı, System.String[]
Biga Belediyesi tarafından ilki düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali törenle açıldı.

Biga'nın 20 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazar yerinde düzenlenen ve üç gün açık kalacak festivalde pazarcı ve esnaflar tezgahlarını açtı. Açılışa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belde Belediye Başkanları, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ünal Özcan,Oda başkanları, iş adamları, daire amirleri vatandaşlar katıldı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, ilki düzenlenen festivali tüm esnaf odalarının temsilcilerinin görüşlerini alarak hazırladıklarını söyledi. Biga Kaymakamı Mustafa Can ise, "2018 yılı tarım ve hayvancılık üretim değeri olarak ülke ekonomisine bir buçuk milyar liralık bir katkı sunan dış ticaret hacmi olan ihracat ve ithalatın yaklaşık toplam 3 milyar dolar olan bir ilçeden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da yaptığı konuşmada, "1915 Çanakkale Köprüsü 2022 yılında açıldığında sadece Çanakkale'nin ilçeleri burada olmayacak Avrupa burada olacak. Yerli olana milli olana sahip çıkmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından stantlar gezildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
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