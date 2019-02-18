Biga Atatürk Anadolu Lisesi "Yarını İnşa Et" Projesinde Üçüncü Oldu
13 dakika önce
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğinde hayata geçirilen "Yarını İnşa Et" programı kapsamında düzenlenen etkinlikte Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "yarını inşa et" projesi üçüncü oldu.
Güney Marmara
Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
(TTGV) işbirliğinde hayata geçirilen "Yarını İnşa Et" programı kapsamında düzenlenen etkinlikte Atatürk Anadolu Lisesi
öğrencilerinin hazırladığı "yarını inşa et" projesi üçüncü oldu. Kepez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Biga
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Atakan Akkan, Furkan Demir
, Umut Emre
Dülger, Mehmet Bozkurt
ve Ali Servet Yılmaz
, Danışman
öğretmenleri Nuran Er nezaretinde projelerini sergilendi. Danışman Öğretmen Nuran Er yaptığı açıklamada, "Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) 'Yarını İnşa Et' dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında en başarılı projeleri ödüllendirildi. Bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirmede Biga Atatürk Anadolu Lisesi, Kapalı yüzme havuzlarında antrenman ve müsabakalarda gürültü kirliliğini önlemeye ayrıca işitme engelli yüzücülere kolaylık sağlamaya yönelik 'Havuzda Sessizlik' projeleri ile Çanakkale il 3.'sü oldu" diye konuştu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:12 Kaynak: İHA
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