Biga Belde Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
2 saat önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinin Karabiga ve Gümüşçay Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinin Karabiga
ve Gümüşçay
Belde Belediye Başkanları mazbatalarını aldı.
Bin 260 oy alan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi
ile 871 oy alan Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı
Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Şeref Can
'dan aldılar. AK Parti
İlçe Başkanı Ahmet Şahin
burada yaptığı açıklamada, " Belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldılar. Cumhur ittifakımız da, Bülent Erdoğan
ile Biga'da seçimi kazandık. CHP
tarafından seçim kurulu tarafından sadece Belediye Başkanlığı seçimine itiraz oldu. Sayılan oylar sonucunda 344 olan fark 350'ye çıktı. İl Seçim Kuruluna arkadaşlarımızın tekrardan itiraz etme hakkımız var. O itirazlarını gerçekleştirecekler. Biz, Biga Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliği ile ilgili mazbatamızı alacağız. Göreve başlayacağız. Biz Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karara sonuna kadar saygılıyız. Biz Biga Belediyesinde gönül belediyeciliğine Bülent Erdoğan ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:05 Kaynak: İHA
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı
Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var