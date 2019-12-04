Biga Belediye Meclisi toplantısına gençler damga vurdu

Biga Belediyesi'nin Aralık 2019 ayı Meclis toplantısına üniversite öğrencileri de katıldı.



Aralık ayı olağan meclis toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda 9 adet gündem maddesi görüşülürken, toplantıya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitsi (ÇOMÜ) öğrenci topluluklarının başkan ve yöneticileri katıldı. Toplantı aynı zamanda şeffaf belediyecilik uygulamaları kapsamında Biga Belediyesi'nin Facebook sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.



Gündemin ilk dört maddesinde plan tadilatı talebi ile ilgili olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısı görüşüldü. Gündemin dördüncü maddesi, Biga'da yapılması planlanan Termal Spa otelin plan tadilatıydı. İmar Komisyonu'nun raporunun okunduğu toplantıda konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Meclisimiz bu gündem maddesini imar komisyonuna havale etmişti. İmar komisyonunda bu konu detaylı bir şekilde görüşülmeden CHP grubu bu konuyu reddetti. İlçemizde yapılmak istenen bir termal otel var. Biz bu termal otelin Biga'ya değer katacağına inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Biga termal otel olsun mu, olmasın mı? Yer sahibi isteğini ve talebini yazmış ve bizden görüş istemiş. Bizim bağcıyla işimiz olmadan üzüm yemenin peşinde olmamız lazım. İmar komisyonunda ikinci bir toplantıda detaylı bir çalışma yaparak olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi belirtilerek önümüzdeki meclis toplantısına oylanır" diye konuştu.



CHP Meclis Üyesi Alper Şen ise konuyla ilgili, "İmar komisyonunda bu maddeyi biz kendi kriterlerimize göre detaylı bir şekilde görüştüğümüzü düşünüyoruz. Sadece komisyonun diğer maddelerinde yapılmış olan oylamayı komisyonun bu maddesinde yapamadık. Yapamadığımızdan dolayı oy çokluğuyla ikinci oturumun yapılması yönünde karar alındı. Ancak yeterli zaman olmasına rağmen ikinci komisyon toplanmadı. Komisyonda bu konuyu değerlendirirken önümüzdeki gelen talebe göre doğru ya da yanlış olan noktaları belirtip oyumuzu kullanmak yükümlülüğümüz" dedi.



Aralık 2019 Meclis toplantısının sekiz maddesi oybirliğiyle bir maddesi ise oy çokluğuyla kabul edildi.



Üniversite öğrencilerinden şeffaflık vurgusu



Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Meclis toplantısının sonunda üniversite öğrencilerine 'hoş geldiniz' diyerek söz verdi. İlk kez Biga Belediyesi'nin meclis toplantısına katıldıklarını ifade eden üniversite öğrencileri, Başkan Erdoğan'ı toplantıları halka açık ve sosyal medya üzerinden canlı yayın olarak gerçekleştirdikleri için tebrik etti.



Öğrenci toplulukları, istekleri, şehirde yapılabilecek çalışmalar hakkında konuşmalar yaptı. Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek her şeyi sizler için imkanlar dahilinde yaparız. Emekleriniz, fikirleriniz ve projeleriniz için de teşekkür ederiz. Biz üzerimize düşen ne varsa yapacağız inşallah" dedi. Üniversite öğrencileri, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.



Biga Belediye Meclisi Ocak 2020 Meclis toplantısı ise 7 Ocak 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılacak. - ÇANAKKALE