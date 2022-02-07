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Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar - Son Dakika

Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar

07.02.2022 19:05

Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.

Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzme eğitimleri devam ediyor.

Biga Belediyesi'nin 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında eğitim programını 5 antrenör gerçekleştiriyor. Aynı zamanda antrenörlerin cankurtaran ve ilkyardım sertifikaları olup, güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürüyorlar. Özveri ile devam eden eğitimler 7 yaş ve üzeri çocuklar, yetişkin bireyler için haftada iki gün, ayda 8 ders olarak veriliyor.

Biga Belediyesinin düzenlediği projede çocuklar ve yetişkinler uzman antrenörler eşliğinde başladıkları yüzme kursuna stil yüzme öğrenerek büyük bir istek ve heyecanla katılım gösteriyor. Geçtiğimiz 3,5 aylık süre boyunca 600 çocuk 350 yetişkin Biga Mehmet Akif Ersoy Yarı Olimpik yüzme havuzundan yararlandığı bildirildi.

50 çocuk ve yetişkin havuzda spor yaparak sağlıklarına kavuşuyor. Eğitime katılan çocuklara yüzmenin temel eğitimi ve yüzme öğrenen çocuklara serbest yüzme, sırtüstü yüzme, kurbağalama yüzme, kelebek yüzme stilleri tecrübeli antrenörler eşliğinde veriliyor. Başarılı ve yetenekli öğrenciler ilerleyen süreçte düzenlenecek olan yüzme yarışmalarına katılma bilinciyle hazırlanıp antrenmanlarına devam ediyor.

Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar
Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar
Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar

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Çanakkale, Yüzme, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biga Belediyesi ile kış ayılarında da güvenle yüzme öğreniyorlar - Son Dakika


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