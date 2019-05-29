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Biga Belediyesi Karate Okulu sporcularının madalya gururu

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Romanya'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla döndü.

Biga Belediyesi Karate Okulu sporcularının madalya gururu, System.String[]
Çanakkale'nin Biga Belediyesi Karate Okulu sporcuları, Romanya'da düzenlenen Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'ndan kupa ve madalyalarla döndü.

WSF Shotokan Dünya Karate Federasyonu'nun Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirdiği 10. Dünya Shotakan Şampiyonası'na, Biga Belediyesi Karate Okulu'nun küçük sporcuları da katıldı. Şampiyonada gösterdikleri mücadele sonucu sporcular kupa ve madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu Çanakkale İl Temsilcisi ve Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan ile küçük sporcular, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret etti.

Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Erdoğan, sporun her kategorisine desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Biga Belediyesi Karate Okulu antrenörü Süleyman Orhan, "Üç gün süren müsabakalarda ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Dört kategoride süren müsabakalara Alparslan Öz, shobu kumite sistemde dünya 3.sü olarak gümüş ve bronz madalya aldı. Özgür Bulut Tüzüner iki altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanının sahibi oldu. Deniz Türker bronz madalya, Kaan Ege Kırman ise gümüş madalya aldı. Muhammed Emin Orhan da gümüş ve bronz madalyalarla dünya 2.'liği ve 3.'lüğü ünvanlarını kazandı. Ben öğrencilerimi tebrik ederek desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gurur Biga'mızın gururudur" diye konuştu. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:07 Kaynak: İHA
Bülent Erdoğan, Romanya, Çanakkale, Biga, Güncel
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